Драпеко прокомментировала переезд Пугачевой на Кипр из Израиля

Заслуженная артистка России, известная зрителю благодаря картинам «А зори здесь тихие. », «Безотцовщина», «Одиноким предоставляется общежитие», первый зампредседателя комитета ГД по культуре Елена Драпеко высказалась об очередной смене места жительства Аллы Пугачевой.
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