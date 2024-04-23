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СССР. Мгновения жизни: Какой, в плане РАЗВИТИЯ, был самый везучий, самый успешный и самый счастливый период СССР?

СССР. Мгновения жизни: Какой, в плане РАЗВИТИЯ, был самый везучий, самый успешный и самый счастливый период СССР?

СССР. Страна СССР состоит, как минимум из пяти, основных периодов. Какой, в плане развития, был самый везучий, самый успешный и самый счастливый период СССР? 1.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
история совдепии, как сказал В.Высоцкий, история болезни!
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4 час.
Александр Попов
Ну ещё бы, такие спирохеты в райкомах заседали.
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2 час.
Геннадий Сытник
Иди на хер, дура малолетняя.
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3 мин.

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