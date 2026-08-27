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Токенизированные депозиты могут повысить стоимость кредитования в США

Токенизированные депозиты могут повысить стоимость кредитования в США

Согласно анализу двух экономистов из Федерального резервного банка Далласа, токенизированные депозиты могут сделать банковское финансирование менее стабильным и повысить стоимость кредитования для домохозяйств и предприятий.

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