В зоне СВО геройски погиб отец пятерых детей и уроженец Ростовской области

Отважный боец был гранатомётчиком на линии боевого соприкосновения и воевал с лета прошлого года.Печальная новость пришла не только в Ростовскую область, но и в Республику Марий Эл, потому как родился 47-летний Вячеслав Соболев на территории донского региона, а до событий февраля 2022 года проживал в Килемарском районе Марийской республики.