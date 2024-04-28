«Пил, курил, болел»: МРТ расскажет о влиянии вредных привычек на уязвимые сети мозга

Международная группа исследователей, внимательно изучив более 40 тысяч участников Британского биобанка, выявила, какие именно модифицируемые факторы риска способны оказать наибольшее влияние на генетические факторы риска таких патологических процессов, как болезни Альцгеймера и Паркинсона, сердечно-сосудистая смертность, шизофрения и другие.