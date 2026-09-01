Омбудсмен Украины грозит родителям штрафами за русский язык

На Украине родители школьников рискуют получить штрафы за использование русского языка в чатах. Омбудсмен Ивановская предупредила о санкциях.
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