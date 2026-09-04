Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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НАЧАЛОСЬ: "Добро пожаловать" в классы с мигрантами - Учительница уволилась из школы

НАЧАЛОСЬ: "Добро пожаловать" в классы с мигрантами - Учительница уволилась из школы

Екатеринбург, 3 сентября, 2026 годаУчительница английского языка одной из местных школ уволилась из-за восьмиклассника, который обещал надругаться над преподавателем и называл своих одноклассниц проститутками.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя степан дунов
степан дунов

Пока не измениться государственная политика в сторону ужесточения наказаний, завоза, и нахождения мигрантов в России  беспредел будет нарастать. Мигранты должны быть только  для работы и с ограниченным сроком пребывания. А сейчас едут аулами, кишлаками с семьями. Колосальая  ошибка властей России.

Профиль пользователя Юрий Зубрин
Юрий Зубрин

Путин ,это что в стране творится ?Есть МВД или Колокольцев нужен для того ,чтобы ЖОПУ ЛИЗАТЬ ?Когда это БЛЯДСТВО закончится ? Или ждешь ,когда люди за оружие возьмутся ? Тогда уже поздно будет !