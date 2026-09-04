НАЧАЛОСЬ: "Добро пожаловать" в классы с мигрантами - Учительница уволилась из школы

Екатеринбург, 3 сентября, 2026 годаУчительница английского языка одной из местных школ уволилась из-за восьмиклассника, который обещал надругаться над преподавателем и называл своих одноклассниц проститутками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Молятся на урока...
- АЛ «Молятся на урока...
- ВВ Как и почему докт...
Пока не измениться государственная политика в сторону ужесточения наказаний, завоза, и нахождения мигрантов в России беспредел будет нарастать. Мигранты должны быть только для работы и с ограниченным сроком пребывания. А сейчас едут аулами, кишлаками с семьями. Колосальая ошибка властей России.
У нас что - мужиков не осталось - одни женщины в сети выступают?!.. Собрались бы мужики всем сообществом да скромно объяснили приезжим, как себя надо в ести в гостях ?!..
Путин ,это что в стране творится ?Есть МВД или Колокольцев нужен для того ,чтобы ЖОПУ ЛИЗАТЬ ?Когда это БЛЯДСТВО закончится ? Или ждешь ,когда люди за оружие возьмутся ? Тогда уже поздно будет !
вывозитьтеплушками всю мразь черножопую