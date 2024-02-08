Сергачев в первом же матче после возвращения получил травму и покинул лёд на носилках

Михаил Сергачев получил тяжёлую травму в первой же игре после возвращения в строй. В ночь на 8 февраля в Нью-Йорке прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Рейнджерс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг».