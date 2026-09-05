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Формула-2. Италия. Дюрксен выиграл 1-ю гонку, Беннет – 2-й, Гете – 3-й, лидер сезона Цолов – 5-й, Камара сошел

Гонщик «Инвикты» Йозуа Дюрксен финишировал первым в спринте «Формулы-2» в Италии. Вторым стал пилот « Трайдента » Джон Беннетт, третьим – Оливер Гете из «МП Моторспорт».

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