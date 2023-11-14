Боевики "Азова"* в ярости бросают оружие: Украина начала убивать своих же

Русский язык долой???? АФГАНСтарик Как преамбулу, прокомментирую фото. Это СБУ и ВСУ бьются за русскую песню "Владимирский централ" !!! voenkorr запостил статью - Русскоязычные бойцы "Азова" просят открыть границу - "и тогда мы уйдем".