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Боевики "Азова"* в ярости бросают оружие: Украина начала убивать своих же

Боевики "Азова"* в ярости бросают оружие: Украина начала убивать своих же

Русский язык долой???? АФГАНСтарик   Как преамбулу, прокомментирую фото. Это  СБУ  и ВСУ   бьются за  русскую песню "Владимирский централ" !!! voenkorr   запостил статью - Русскоязычные бойцы "Азова" просят открыть границу - "и тогда мы уйдем".

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Комментарии
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Вадим Абдурашитов
А у этой фарионшы имя кацапское - ирина!!!
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Библейский сюжет: ад перед глазами!
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Людмила Симонова
а фамилия разве украинская: Фарион???
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