Боевики "Азова"* в ярости бросают оружие: Украина начала убивать своих же

Русский язык долой???? АФГАНСтарик Как преамбулу, прокомментирую фото. Это СБУ и ВСУ бьются за русскую песню "Владимирский централ" !!! voenkorr запостил статью - Русскоязычные бойцы "Азова" просят открыть границу - "и тогда мы уйдем".
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