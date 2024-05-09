Несколько авто выгорели дотла после обстрела ВСУ двора в Белгороде

Праздничный день 9 мая в Белгороде омрачился обстрелом со стороны украинских националистов. Ранним утром, когда еще не было 5 часов, они нанесли удар по двору одного из жилых дворов в спальном районе города.
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