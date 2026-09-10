Любовь, которая осталась в прошлом, дорама

«Любовь, которая осталась в прошлом». Дождь шёл уже третий час. Он стучал по крыше старого кафе на углу улицы так ровно и устало, будто сам устал от собственной бесконечности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым