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Калужские новости

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331 ребенок появился на свет в Калуге за прошлый месяц

331 ребенок появился на свет в Калуге за прошлый месяц

Калужское управление ЗАГС опубликовало традиционную статистику по рождаемости за месяц. Согласно предоставленным данным, в июне на свет появился 331 младенецКалужское управление ЗАГС опубликовало традиционную статистику по рождаемости за месяц.

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