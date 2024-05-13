В платежках ЖКХ появится новая строчка: сколько и за что

Включение строки о добровольном страховании жилья по региональным программам в платежки ЖКХ поможет снизить стоимость страховки и повысить ее доступность, приводит «Российская газета» мнение Всероссийского союза страховщиков.
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