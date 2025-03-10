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Царьград

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Победа "Пингвинз": Кросби и Малкин принесли триумф над "Миннесотой"

Победа "Пингвинз": Кросби и Малкин принесли триумф над "Миннесотой"

"Питтсбург Пингвинз" одержал победу над "Миннесотой Уайлд" в матче НХЛ со счетом 3:1. Игроки, решившие исход встречи, - Сидни Кросби, отметившийся дублем, и русский нападающий Евгений Малкин.

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