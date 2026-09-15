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Царьград

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Саудовская авиация нанесла 52 удара по Йемену за сутки

Саудовская авиация нанесла 52 удара по Йемену за сутки

Военно-воздушные силы Саудовской Аравии за последние сутки провели более 50 атак на районы Йемена, контролируемые движением "Ансар Аллах" (хуситы).

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