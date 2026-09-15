Саудовская авиация нанесла 52 удара по Йемену за сутки

Военно-воздушные силы Саудовской Аравии за последние сутки провели более 50 атак на районы Йемена, контролируемые движением "Ансар Аллах" (хуситы).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Г Министерство юсти...
- СК России инициир...
- ХЛ В Новосибирске пр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым