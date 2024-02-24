Ростех представил устройство для быстрого отдыха бойцов СВО

Корпорация Ростех представила устройство быстрого отдыха «РИТМ-ПОЛЕТ». Аппарат биоритмостимуляции уже успешно применяется для восстановления физических и психологических сил военных, в том числе, в зоне СВО.
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