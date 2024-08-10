Врать «нельзя»: спросят ли с российских военблогеров за искажённое освещение событий в Курской области

Вечером 8 августа было объявлено, что на фоне продолжающейся обороны приграничья Курской области от вторгшихся сил ВСУ генпрокурор РФ Краснов приказал прокуратурам этого и соседних регионов перейти на круглосуточный режим работы.
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