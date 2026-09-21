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Кваме Браун: «Однажды Стэкхаус сказал Джордану: «Я здесь не для того, чтобы быть твоим Скотти Пиппеном»

Бывший центровой НБА Кваме Браун поделился забавным инсайдом времен выступления за «Уизардс» с Майклом Джорданом и Джерри Стэкхаусом.

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