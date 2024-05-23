Апелляционный суд отложил рассмотрение жалобы по делу «крабового короля»

Во Владивостоке Пятый арбитражный апелляционный суд принял решение отложить рассмотрение апелляционной жалобы, связанной с предыдущим решением Арбитражного суда Приморского края в иске, поданном Генеральной прокуратурой к «крабовому королю» Олегу Кану, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ТАСС.