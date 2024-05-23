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Апелляционный суд отложил рассмотрение жалобы по делу «крабового короля»

Апелляционный суд отложил рассмотрение жалобы по делу «крабового короля»

Во Владивостоке Пятый арбитражный апелляционный суд принял решение отложить рассмотрение апелляционной жалобы, связанной с предыдущим решением Арбитражного суда Приморского края в иске, поданном Генеральной прокуратурой к «крабовому королю» Олегу Кану, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ТАСС.

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