"Конспирологи не успокоятся". США наконец-то рассекретили тайны убийства Джона Кеннеди

Публикацией документов Трамп решает серьезные политические задачи Более двух тысяч рассекреченных документов по делу об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди опубликовало американское Национальное управление архивов и документации – всего 2182 файла.
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