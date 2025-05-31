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Германский политик назвала условие завершения украинского конфликта

Германский политик назвала условие завершения украинского конфликта

БЕРЛИН, 31 мая, ФедералПресс. По мнению Севим Дагделен, внешнеполитического эксперта партии «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» (BSW), урегулирование украинского кризиса возможно, если Соединенные Штаты откажутся от идеи принятия Украины в состав НАТО.

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