Германский политик назвала условие завершения украинского конфликта

БЕРЛИН, 31 мая, ФедералПресс. По мнению Севим Дагделен, внешнеполитического эксперта партии «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» (BSW), урегулирование украинского кризиса возможно, если Соединенные Штаты откажутся от идеи принятия Украины в состав НАТО.