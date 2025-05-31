Германский политик назвала условие завершения украинского конфликта

БЕРЛИН, 31 мая, ФедералПресс. По мнению Севим Дагделен, внешнеполитического эксперта партии «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» (BSW), урегулирование украинского кризиса возможно, если Соединенные Штаты откажутся от идеи принятия Украины в состав НАТО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии