🚰 В Красноперекопске действует график подачи воды Как сообщили в предприятии «Вода Крыма», в городе установлен график гарантированной подачи воды: ▫️с 06:00 до 9:00; ▫️с 17:00 до 21:00.
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🚰 В Красноперекопске действует график подачи воды Как сообщили в предприятии «Вода Крыма», в городе установлен график гарантированной подачи воды: ▫️с 06:00 до 9:00; ▫️с 17:00 до 21:00.