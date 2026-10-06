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Царьград

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Появились кадры удара "Геранью" по автоколонне на границе Украины с Европой

Появились кадры удара "Геранью" по автоколонне на границе Украины с Европой

Очевидцы сняли на видео, как «Герань-4» накрыла колонну грузовиков под ОдессойВ Сети опубликованы кадры точного попадания реактивного беспилотника по застрявшей в пробке автоколонне на ключевой логистической магистрали Одесской области.

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