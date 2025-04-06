Какие дороги будут ремонтировать в Псковской области в 2025 году

В Псковской области в 2025 году планируется привести в нормативное состояние более 80 км автодорог регионального и 1,12 км – местного значения (Крестовское шоссе города Пскова), сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе правительства региона.
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