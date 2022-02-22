«Население должно знать, на что ЖКХ тратит деньги»: депутат Аксёненко заявил о критичном износе теплосетей в Новосибирской области

Депутат Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия-За правду» Александр Аксёненко, представляющий в нижней палате парламента Новосибирскую область, выступил в федеральном правительстве с проблемой износа тепловых сетей в своём регионе.
Депутат Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия-За правду» Александр Аксёненко, представляющий в нижней палате парламента Новосибирскую область, выступил в федеральном правительстве с проблемой износа тепловых сетей в своём регионе.
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