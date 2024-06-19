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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хесус Медина: «Спартак» будет бороться за чемпионство. У нас хорошие игроки, новый тренер, который выигрывал титулы»

– Способен ли «Спартак» в новом сезоне бороться за чемпионство? – Да. Мы будем бороться за чемпионство.

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