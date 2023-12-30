В мире произвели более 30 тысяч БМП-2 с 1980 года

С 1980 года было выпущено более 30 тысяч БМП-2, иногда производилось до 200 машин в день. В настоящее время эти боевые машины пехоты не создаются, при этом проводится их модернизация и доведение до современных стандартов брони и вооружения.
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