Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В мире произвели более 30 тысяч БМП-2 с 1980 года

В мире произвели более 30 тысяч БМП-2 с 1980 года

С 1980 года было выпущено более 30 тысяч БМП-2, иногда производилось до 200 машин в день. В настоящее время эти боевые машины пехоты не создаются, при этом проводится их модернизация и доведение до современных стандартов брони и вооружения.

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