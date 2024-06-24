Песков: решений о закрытии курортного сезона после ударов ВСУ по Севастополю нет

Решений о закрытии курортного сезона после ударов Вооруженных сил Украины по городу Севастополю нет. Такое заявление в ходе сегодняшнего разговора с журналистами сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
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