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ЦБ предложил новые правила листинга акций и облигаций

Банк России опубликовал проект нового положения «О допуске ценных бумаг к организованным торгам». Как говорится в пояснительной записке, поправки к положению о листинге 2020 года нужны, чтобы закрепить минимальные требования к корпоративному управлению эмитентов, расширить раскрытие информации о размещениях, уточнить требования к free-float (доле акций, обращаюхихся на рынке) акций с учетом размера эмитента и устранить информационную асимметрию при оценке справедливой стоимости акций.

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