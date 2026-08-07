MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Россия проводит рейды против 9 криптовалютных бирж в Москве

Россия проводит рейды против 9 криптовалютных бирж в Москве

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) провела рейды против девяти незарегистрированных криптовалютных бирж в Москве по подозрению в отмывании денег, полученных мошенническим путем, которые власти связывают с мошенническими колл-центрами, расположенными в Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии