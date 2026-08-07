Россия проводит рейды против 9 криптовалютных бирж в Москве

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) провела рейды против девяти незарегистрированных криптовалютных бирж в Москве по подозрению в отмывании денег, полученных мошенническим путем, которые власти связывают с мошенническими колл-центрами, расположенными в Украине.