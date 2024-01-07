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Мясников: симптомы новой смертельной инфекции похожи на туберкулез

Мясников: симптомы новой смертельной инфекции похожи на туберкулез

Во многих странах, куда сейчас ездят россияне, появилась новая инфекция. Она имеет высокую смертность, поэтому в случае заражения нужно как можно быстрее начать лечение, сообщил доктор Александр Мясников в своем Telegram-канале.

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Комментарии
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Андрей Тимохин
А какой инфекцией именовать Европейское средневековое безумие?🧐
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16 час.

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