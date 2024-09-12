Выставка «Осенний скетчинг» откроется в культурном центре на Коминтерна

В понедельник, 16 сентября в 10.00 в Московском многофункциональном культурном центре в Бабушкинском районе откроется выставка работ участников художественной мастерской «Вдохновение» под руководством опытного преподавателя Анны Кашириной.
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