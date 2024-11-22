Сутки, прошедшие с момента выдачи Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест израильского премьера и экс-министра обороны страны, показали – […] The post Как Биньямин Нетаньяху мир поделил appeared first on Медиакратия.
Как Биньямин Нетаньяху мир поделил
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СК
Сергей Карабухин
Легче прикинуться идиотом-дурачком, чтоб только не нести ответственность за совершённые преступления перед человечеством. Кровавый – Джо....Наполеон, Гитлер, Зеленский, Байден, Нетаньяху, Макрон... Все понесут заслуженное наказание в истории человечества.....Никто не уйдёт от ответственности.....
Ответить
11 час.
Свежие комментарии