Как Биньямин Нетаньяху мир поделил

СК

Сергей Карабухин

Легче прикинуться идиотом-дурачком, чтоб только не нести ответственность за совершённые преступления перед человечеством. Кровавый – Джо....Наполеон, Гитлер, Зеленский, Байден, Нетаньяху, Макрон... Все понесут заслуженное наказание в истории человечества.....Никто не уйдёт от ответственности.....