Шесть семей работников детских садов в Усольском районе получили новые дома

В Иркутской области вручили ключи от новых домов шести семьям работников дошкольного образования. Это жители села Большая Елань Усольского района: воспитатели и заместитель директора по дошкольному образованию, которые проживают и работают на селе.
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