В Институте Европы оценили шансы на расширение ЕС за счет Черногории

Наибольшие шансы вступить в ЕС среди стран Западных Балкан в ближайшие пять лет только у Черногории. Об этом в беседе с «Известиями» заявила профессор НИУ ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина.