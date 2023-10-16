В Институте Европы оценили шансы на расширение ЕС за счет Черногории

Наибольшие шансы вступить в ЕС среди стран Западных Балкан в ближайшие пять лет только у Черногории. Об этом в беседе с «Известиями» заявила профессор НИУ ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии