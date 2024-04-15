Специалист Семенова рассказала, какие посты в соцсетях могут навредить карьере

Например, провокационные фотографии с вечеринок Карьерный консультант Оксана Семенова в интервью «Радио Sputnik» рассказала, каким образом рекрутеры в обычных компаниях используют методы, аналогичные тем, что применяют спецслужбы, для оценки потенциальных сотрудников.
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