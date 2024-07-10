В НИУ ВШЭ выяснили, что в жару лучше находиться в маленьком городе

Исследование опубликовано в Vienna Yearbook of Population Research. Летняя волна жары продолжительностью семь недель и лесные пожары 2010 года в европейской части России привели к заметному увеличению избыточной смертности (избыточная смертность — временное увеличение количества смертей по сравнению с ожидаемым).
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