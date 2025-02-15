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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генич о «Спартаке»: «У «Лукойла» деньги есть. Они вернулись, чтобы править, помешать «Зениту» в год столетия, вернуть былое величие»

«Есть деньги. Когда был Федун, тогда центр принятия решений был один. Все зависело исключительно от его настроения: хотелось ему потратить — он это делал, не хотелось — не делал.

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