Председатель Экспертного совета при ЦБ рассказал, что россияне рискуют при оформлении зарубежных карт

Оформление карт в зарубежных банках — это рискованный процесс для жителей России. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на заместителя председателя Экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльмана Мехтиева.
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