В обновленном Европарламенте «антироссийская сумма» не изменилась

Несмотря на некоторое изменение политического состава Европарламента нового созыва, в нем сохранилась «антироссийская сумма», и он продолжил курс на долгосрочную конфронтацию с Россией, заявил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при Евросоюзе Кирилл Логвинов, 17 июля сообщают РИА Новости.