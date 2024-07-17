В обновленном Европарламенте «антироссийская сумма» не изменилась

Несмотря на некоторое изменение политического состава Европарламента нового созыва, в нем сохранилась «антироссийская сумма», и он продолжил курс на долгосрочную конфронтацию с Россией, заявил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при Евросоюзе Кирилл Логвинов, 17 июля сообщают РИА Новости.
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