«Ирония судьбы», «Гараж» или «Служебный роман»? Неожиданно трудный тест, зритель из СССР не пройдет: угадайте самые популярные советские комедии 70-х

Проверьте, насколько хорошо вы не знаете любимые советские кинокомедии! фото: YouTubeЭтот тест — в память о замечательном и превосходном советском актере Георгии Буркове: сегодня 34-я годовщина со дня его смерти.
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