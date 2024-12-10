Атрибут власти С иноагентом Эйдельман скучно не бывает. Никому и никогда. На этот раз своим языком без костей - в смысле: что на уме, то на языке - Тамара Натановна подложила очень даже некошерную свинью соплеменникам.
Президент Зеленский и его «доходное место»
Комментарии
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Сергей Карабухин
!!! Гнида-фашист-наркоман-Зеленский – преступник, судить и расстрелять – за преступления – совершённые перед своим народом и перед человечеством!
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2 час.
СК
Сергей Карабухин
...Глупый, безмозглый наркоман, мозг отсутствует совсем...ZERO.........Из-за этого кровавого клоуна уже погибло БОЛЕЕ 2 000 000 украинцев…
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2 час.
Sergiy Che
"каждый народ достоин правления того правителя которого они себе выбрали и потом терпят..." © Немцы Гитлера тож выбрали се демократическим путём на легитимных выборах канцлера Германии....
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2 час.
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