В Астрахани вновь на три дня ограничивается движение машин по улице Костина

И вновь из-за работы с деревьями. В Астрахани 1, 2 и 3 февраля с 08:00 до 16:00 в связи с проведением работ по уходу за зелеными насаждениями вводится временное ограничение автодвижения по улице Костина на участке от Набережной Приволжского затона до ул.
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