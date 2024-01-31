В Астрахани вновь на три дня ограничивается движение машин по улице Костина

И вновь из-за работы с деревьями. В Астрахани 1, 2 и 3 февраля с 08:00 до 16:00 в связи с проведением работ по уходу за зелеными насаждениями вводится временное ограничение автодвижения по улице Костина на участке от Набережной Приволжского затона до ул.