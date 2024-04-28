Именинник служит в Мариинки с 1989 года Глава российского правительства Михаил Мишустин поздравил оперного певца, солиста Мариинского театра Геннадия Беззубенкова с 75-летием «Ваша творческая деятельность в Мариинском театре является ярким примером огромного таланта, мастерства и преданности своему делу.