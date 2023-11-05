Власти подсчитали прямой ущерб для аграриев из-за взрыва Каховской ГЭС

Прямой ущерб российским аграриям от разрушения Каховской ГЭС составил около 150 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко в кулуарах международной выставки-форума «Россия».
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