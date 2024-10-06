Боевые знамена и госнаграду вручили воинским частям ВКС России

скриншот видео Начальник главного штаба, первый заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России генерал-лейтенант Александр Максимцев вручил боевые знамена и государственную награду воинским частям ВКС.
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