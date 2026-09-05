Барделла и Фарадж подписали меморандум о защите общих границ от мигрантов

Символическое соглашение о возврате во Францию мигрантов, перехваченных в британских водах, подписанное Жорданом Барделлой и Найджелом Фараджем, вызвало резкую критику во Франции, 4 сентября пишет французская газета 20 Minutes.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- НН Парламентская опп...
- Армии Индии и США...
- Глава ЕКА отверг ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым