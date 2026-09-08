Российский кроссовер Tenet Plus L4 будет стоить от 2,54 миллиона рублей

Новая российская марка Tenet Plus раскрыла цены на свой самый доступный кроссовер — модель L4. Как сообщает пресс-служба бренда, автомобиль предлагается в двух комплектациях «Стайл» и «Элегант» по цене 2,54 и 2,69 млн рублей соответственно.
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