Российский кроссовер Tenet Plus L4 будет стоить от 2,54 миллиона рублей

Новая российская марка Tenet Plus раскрыла цены на свой самый доступный кроссовер — модель L4. Как сообщает пресс-служба бренда, автомобиль предлагается в двух комплектациях «Стайл» и «Элегант» по цене 2,54 и 2,69 млн рублей соответственно.