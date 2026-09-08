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Газета.ру

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Российский кроссовер Tenet Plus L4 будет стоить от 2,54 миллиона рублей

Российский кроссовер Tenet Plus L4 будет стоить от 2,54 миллиона рублей

Новая российская марка Tenet Plus раскрыла цены на свой самый доступный кроссовер — модель L4. Как сообщает пресс-служба бренда, автомобиль предлагается в двух комплектациях «Стайл» и «Элегант» по цене 2,54 и 2,69 млн рублей соответственно.

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