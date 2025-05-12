Частица Вечного огня прибыла в Замбию: историческое событие для Лусаки

Иеромонах Фотий привез частицу Вечного огня в Замбию в рамках акции "Огонь Памяти". Делегация Народного фронта передала огонь в Национальный музей Лусаки и Русский дом, где прошла встреча с замбийской молодежью и выпускниками российских вузов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии